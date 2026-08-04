Progetto Civico Italia, presentata la segreteria regionale: c’è l’irpino Lanza

NAPOLI- Alla Galleria Toledo di Napoli,

la presentazione della segreteria regionale della Campania di Progetto Civico Italia, il partito fondato e coordinato a livello nazionale da Alessandro Onorato e guidato in Campania da Carlo Puca. La nuova squadra è composta da 21 componenti tra professionisti, amministratori locali ed esponenti della

società civile provenienti da diversi settori e territori della regione..A rappresentare l’Irpinia nell’esecutivo regionale ci sarà il primo cittadino di Flumeri Angelo Lanza. Al Sindaco della cittadina ufitana sono state assegnate due importanti deleghe: aree interne e agricoltura. Fanno parte della segreteria regionale, con le relative deleghe indicate: Lorenzo Crea, giornalista professionista (Organizzazione e coordinamento); Martina Pepe, vicepresidente della Commissione Speciale Sviluppo Sud Giovani (Giovani e comunità LGBTQIA+); Simone Valiante, sindaco di Cuccaro Vetere ed ex deputato del Partito Democratico (Enti locali); Emilia Borgia, candidata alle elezioni regionali a Santa Maria Capua Vetere, già consigliera comunale e vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati (Famiglie e pari opportunità); Peppe Oliviero, dirigente della CNA (Artigianato e attività produttive); Enrico Pensati, già vicesindaco e assessore di Torre del Greco (Città metropolitana e grandi progetti); Antonio Ambrosino, avvocato (Commercio, lavoro, partite IVA); Sabatino Nocerino, Legacoop Produzione Servizi Campania (Cooperazione); Susy Rea, coordinatrice della segreteria del sindaco di Sant’Anastasia e promotrice del comitato cittadino (Welfare, associazionismo, inclusione); Angelo Lanza, sindaco del Comune di Flumeri (Aree interne e agricoltura);Annalisa Buffardi, professoressa universitaria (Innovazione, digitalizzazione, startup); Roberto Bozzaotre, vicesindaco di Capri, avvocato (Isole e mare); Marco Bottiglieri, coordinatore regionale di Assoturismo Confesercenti (Turismo); Marco Gaudini, già consigliere comunale e assessore a Napoli (Ambiente); Nicola D’Onofrio, consigliere comunale di Acerra, promotore del comitato civico cittadino (Mobilità e infrastrutture); Francesco Chianese,

farmacista (Sanità); Carla Manuela de Sena, avvocata (Sicurezza e giustizia);

Bianca Pesante, imprenditrice, consulente aziendale, Comitato Komen Race,

Ordine di Malta, promotrice di Comitato civico (Associazionismo); Serena

Ucci, docente a contratto presso l’Università Federico II e la Giustino Fortunato di Benevento (Scuola, Università, Ricerca); Stefania Avallone, libera

professionista (Marketing territoriale) e ad interim Carlo Puca e Luigi Mascilli

Migliorini, professore ordinario di Storia (Cultura). Con questa squadra, Progetto Civico Italia rafforza la propria presenza sul territorio campano, in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi regionali. Alla presentazione di oggi ha partecipato anche il Coordinatore Provinciale di Progetto Civico Italia, Luigi Famiglietti e il Sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio, componente della Direzione Nazionale del

movimento. Alessandro Onorato ha evidenziato come: “Progetto Civico Italia continua a crescere e strutturarsi. Dopo la segreteria della Sicilia annunciata la scorsa settimana, con l’adesione di Ismaele La Vardera e il movimento politico civico Controcorrente, oggi siamo a Napoli per annunciare le 21 persone che compongono la segreteria della Campania.

Ringrazio tutti gli iscritti, amministratori e cittadini semplici, che su questo

territorio stanno facendo un lavoro enorme, anche grazie alla disponibilità del

sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi. I numeri fotografano una realtà in costante crescita: oltre 1000 iscritti, di cui oltre 50 amministratori e 81 comitati civici aperti. Animati da persone che non si riconoscono negli altri partiti della coalizione ma che non vogliono rassegnarsi e si sono unite, partendo dal basso, per dare un contributo fondamentale al centrosinistra. E’ un mondo enorme che rappresenteremo al tavolo per il programma del centrosinistra e alle primarie, se si dovessero fare”.