Maltempo, Volturara e Santo Stefano: allagamenti a causa del nubifragio

VOLTURARA- SANTO STEFANO DEL SOLE- Una piena di acqua e fango che ha invaso e allagato la zona di Vallicella- Cupone nel comune di Volturara Irpina. Quella che a seguito del maltempo di oggi pomeriggio che ha interessato in particolare la Valle del Sabato, ha raggiunto Volturara Irpina dal lato di Santo Stefano del Sole. Molto probabile che si tratti di uno smottamento venuto giù dal monte Faggeto e la piena di acqua e fango ha raggiunto anche il Comune vicino. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco e il personale del Comune di Volturara. Il sindaco Marino Sarno, giunto subito in località Vallicella- Cupone ha garantito che ” stiamo procedendo con la pulizia della strada”. La zona tra Volturara e Santo Stefano del Sole e’ una delle più colpite dall’evento atmosferico registrato nel pomeriggio di oggi. Stesso lavoro anche nel territorio di Santo Stefano del Sole.