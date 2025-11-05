Solofra, i Carabinieri eseguono 5 arresti per delitti plurimi contro il patrimonio

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a

un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (4 i n carcere ed una agli arresti domiciliari, di età compresa tra i 20 ed i 44 anni), ritenuti gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, in particolare di autovetture – nel periodo marzo / giugno 2025.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica, che h a coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Solofra.

L’attività investigativa, eseguita dai militari dell’Arma, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario supportato da una scrupolosa analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza presenti sui luoghi dei furti, nonché dalla ricostruzione dei percorsi dei veicoli oggetto di furto. L’attività condotta ha disvelato un modus operandi, reiterato e connotato da allarmante professionalità, che ha interessato le province di Avellino e Salerno.

Nel provvedimento cautelare vengono contestati 23 furti di autoveicoli (15 dei quali rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari).

L’attività di indagine si inserisce nel più ampio impegno investigativo condotto da questo Ufficio in sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, diretto a contrastare la criminalità predatoria e testimonia quanto sia importante, per il felice esito delle indagini, oltre alla collaborazione delle vittime, anche di un efficiente sistema di videosorveglianza del territorio.