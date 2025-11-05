Mercogliano, incidente nei pressi del Movieplex: due vetture coinvolte

Un incidente tra due vetture è avvenuto pochi minuti fa lungo la strada che dal casello di Avellino conduce a Mercogliano, nei pressi del Movieplex. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento, allo stato non è noto se ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili Del Fuoco e la Polizia Locale. Rallentamenti e disagi per la circolazione lungo la strada.

In aggiornamento