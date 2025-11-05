Pendolari del furto nei supermercati: i Carabinieri arrestano 4 rumeni

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, hanno arrestato 4 persone, ritenute responsabili di “furto aggravato continuato in concorso”.

L’azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di ieri, quando 4 persone, due donne e due uomini, tutti rumeni domiciliati nel napoletano in un campo nomadi e già gravati da diversi precedenti di polizia anche specifici, si fingono clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non faranno mai. Dagli scaffali, però, portano via diversi generi alimentari, poi pensando di averla fatta franca, si allontanano di corsa per far perdere le proprie tracce, e ripetere lo stesso iter con altri supermercati.

Purtroppo per loro, all’uscita di un supermercato, i carabinieri li bloccavano per identificarli e controllarli.

A quel punto, a seguito della perquisizione personale e veicolare venivano trovati all’interno dell’auto innumerevoli generi alimentari, tutti ancora etichettati per un valore di circa 1500 euro, che i direttori dei vari supermercati in oggetto confermavano proventi di furto.

I quattro malviventi, quindi, venivano dichiarati in arresto e su disposizione dell’A.G. terminate le formalità di rito tre venivano associati alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, mentre una donna madre di minore veniva collocata agli arresti domiciliari presso il campo nomadi dove domiciliata.

L’auto veniva posta sotto sequestro perché sprovvista di polizza assicurativa mentre la merce recuperata veniva restituita ai proprietari.

L’attività di contrasto che il Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge alla commissione dei reati predatori è quotidiana e costante e si sviluppa parallelamente sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione.