Funerali Roberto Bembo, ecco il piano traffico a Mercogliano

Divieto di accesso, di ogni veicolo, proveniente da Ospedaletto d’Alpinolo, lungo via partenio in direzione centro città. Si dà atto che il prosieguo della marcia sarà consentito solo lungo via Irpinia per potere raggiungere altre località.

Divieto di accesso, di ogni veicolo, proveniente da Capocastello, lungo via Roma in direzione via Amatucci. Nel tratto di strada in questione, gli abitanti, a bordo dei propri veicoli, potranno dirigersi solo verso via Crisci per proseguire verso altre località. Divieto di accesso lungo via R. Marcone con decorrenza dall’intersezione con piazzale Attanasio (piscina comunale), lungo via m. Santangelo, via Santo Stefano, piazza Salvati e Morelli fino all’intersezione con via Amatucci/Partenio. L’accesso sarà consentito solo in direzione viale San Modestino.