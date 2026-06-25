Solofra, acqua e fango: chiusa la strada Panoramica-Turci

Nelle immagini pubblicate dal sindaco Nicola Moretti, i danni che l’intensa precipitazione che da circa due ore sta interessando la provincia di Avellino ha provocato a Solofra, una delle zone più colpite. Si tratta di località Pastena e della strada Panoramica-Turci, che attualmente è stata chiusa, anche perché completamente invasa da acqua e fango.