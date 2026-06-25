Christian, domani alla diciassette l’ultimo saluto al bimbo morto nell’incidente

MOSCHIANO- Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 i funerali di Christian Romano, il bimbo deceduto lunedi’ in un tragico incidente lungo Via Circuito, a Lauro. Dopo l’esame medico legale eseguito nel pomeriggio di oggi presso la Tanatologia del Moscati, la salma del piccolo e’ stata messa a disposizione della famiglia. Il feretro giungerà nella Chiesa Parrocchiale Maria SS. Della Carità di Moschiano domani 26 giugno alle ore 15:00 dove sarà allestita la camera ardente. lI rito funebre si svolgerà alle ore 17:00.La salma proseguirà per l’impianto di Cremazione di Domicella. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia ha già dichiarato il lutto cittadino, a partire dalle ore 13 e fino al termine della cerimonia funebre.