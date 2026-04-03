Il messaggio contro le guerre della Passio Christi della Pro Loco di Taurano

LAURO- Una bambina che getta via una cartucciera davanti a Gesù che arriva all’ultima stazione della Via Crucis. Una Passio Christi attualizzata e una forte testimonianza contro le ingiustizie e le guerre, quella che ha voluto testimoniare con la Passione di Gesù la Proloco di Taurano. Quest’anno e’ tornata una delle processioni della Passio più attese nel Venerdi’ Santo e nei riti della tradizione nel Vallo di Lauro. Ed e’ arrivata una forte testimonianza contro le odierne ingiustizie, dolori, le guerre in cui le vittime sono civili, e in particolari bambine e bambini. Una processione con 93 figuranti, quella organizzata dalla Pro Loco di Taurano. Ma non solo. Ad aprire il corteo ci sono quattro cavalli più una biga, ragazzi che conducono una portantina, mangiafuco, e giocolieri, serpenti e boa costrictor. Anche la scelta dei costumi è quella molto vicina agli originali. Prima della processione il canto dei “biancovestiti”, quelli di Taurano e di tutti i comuni del Vallo di Lauro nella Piazza principale di Lauro. Domenica sera l’appuntamento con la rappresentazione completa della Passio, alle 19:30 a Taurano. Si parte dall Ultima Cena ( nel piazzale antistante Convento San Giovanni del Palco) Orto degli ulivi; Sinedrio ( scuole ); Processo ( in Piazza ); Golgota ( Località Murilli).