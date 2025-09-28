Solidarietà a Maurizio Patriciello dall’associazione DonatoriNati

L’Associazione DonatoriNati, a nome del Presidente regionale Tommaso Delli Paoli, esprime la più sincera vicinanza e solidarietà a don Maurizio Patriciello, vittima questa mattina di un vile atto intimidatorio durante la celebrazione della Santa Messa.

Si tratta di un gesto gravissimo e violento che tenta di colpire e intimorire un uomo di Chiesa che da anni si batte con coraggio per il ripristino della legalità e per il riscatto sociale in un territorio difficile come il Parco Verde di Caivano, segnato da episodi di criminalità, spaccio di stupefacenti e tragedie che hanno spezzato troppe giovani vite.

DonatoriNati ribadisce il proprio sostegno a chi, con dedizione e spirito di sacrificio, si impegna quotidianamente per costruire una comunità più giusta, solidale e libera dalle minacce della criminalità.

“Non possiamo permettere che la violenza e l’illegalità prevalgano sul bene comune. La nostra vicinanza a don Patriciello non è solo simbolica, ma un richiamo forte e concreto alla necessità di difendere chi si spende per il futuro delle nuove generazioni”, dichiara il Presidente regionale Tommaso Delli Paoli.