Anche l’Avellino Club Bologna balla con i Lupi

Non poteva esserci inaugurazione migliore per l’Avellino Club Bologna, che ieri ha aperto ufficialmente le sue porte in via Altobelli 26.

Il club nasce con l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per i tifosi irpini residenti nel capoluogo emiliano, un luogo dove alimentare i valori di appartenenza, condividere la passione biancoverde e sostenere la squadra anche a distanza. Alla guida del progetto ci sono i soci fondatori Manuel Mambri, Mattia Mambri e Ciro Genovese, che hanno voluto dare vita a una nuova casa per i lupi lontano dall’Irpinia.

Durante l’inaugurazione non poteva mancare il momento più atteso: la visione collettiva di Avellino–Virtus Entella. Un pomeriggio di festa culminato con la vittoria degli irpini per 2-0, firmata dalle reti di Biasci e Kumi, che ha reso l’esordio del club ancora più speciale.