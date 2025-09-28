Regionali, Fico ai giovani: restate, nessuno avrà più chances di altri in carriere e concorsi

NAPOLI- “Ai ragazzi bisogna spiegare che nessuno avrà più chances di un altro. Concorsi e carriere a chi merita e non a chi conosce”. E’ uno dei passaggi più applauditi dell’intervento del candidato governatore della Campania per il Campo Progressista Roberto Fico, che ha spiegato come si può fare in modo che i ragazzi decidano di restare. Ribadendo la necessita’ di difendere la sanità pubblica, l’acqua pubblica e soprattutto le aree interne. Il candidato alla guida della Campania ha partecipato all’evento di chiusura di chiusura alla Città della Scienza di Napoli di CAMPAN-IA NEXT-IA, dove si e’ discusso di Intelligenza Artificiale, ma come motore di progresso sociale per la Campania e Napoli. Ad annunciarlo sul palco il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. In cima all’agenda del candidato governatore della Campania ci sono le aree interne, come ha ribadito sia nel Cilento, alla sua prima uscita pubblica da candidato che qualche giorno fa a Montella: “Le aree interne rappresentano la maggioranza della superficie della Campania- ha ricordato Fico- e hanno bisogno di tecnologia e di servizi, perché dire che si è contro lo spopolamento non serve assolutamente a niente. Perché le aree interne si stanno spopolando e allora bisogna garantire servizi, presidi sanitari, servizi scolastici e servizi di viabilità”. Per Fico “la parola d’ordine è coprogrammazione e coprogettazione con gli amministratori locali. Gli assessori e gli uffici comunali che troppo spesso sono lasciati a loro stessi senza personale, con pochi investimenti tecnologici”. La Campania che immagina il candidato del Campo Progressista e’ quella che saprà garantire “un processo democratico e uniforme di sviluppo a tutti di territorio”.

SALUTE DIRITTO COSTITUZIONALE PER I CITTADINI CAMPANI

Il diritto alla salute, che nell’idea di Campania e’ tra le priorità del candidato governatore:”Noi in questa regione faremo in modo sostanziale esattamente l’opposto di quello che sta facendo il governo nazionale, perché la sanità pubblica è un diritto costituzionale e va difesa fino in fondo e lo faremo senza se e senza”.

AI GIOVANI: RESTATE, NESSUNO AVRA’ PIU’ CHANCES DI ALTRI

La Campania per Roberto Fico: “deve essere quella che dice ai ragazzi che restare conviene. Perche’ se c’è un qualsiasi concorso, se c’è una qualsiasi carriera interna, va il piu’ bravo, chi studia, chi lavora e non chi conosce. Nessuno deve avere più chance di un altro. La chance si guadagna con lo studio. E’ il modo per far rimanere anche tanti ragazzi e ragazze”.