Attualità Solidarietà anti Covid, l’associazione Raggi di Sole scende in campo per l’ospedale Santobono 7 Agosto 2020

La forza della solidarietà a sostegno delle fragilità acuite dall’emergenza Covid-19. Ieri mattina è avvenuta la consegna di mascherine, bandane, pacchi alimentari e servizi di ospitalità a favore delle famiglie, ai dirigenti ed al personale dell’AORN Santobono-Pausilipon.

Alla cerimonia hanno preso parte: L’associazione “Raggi di Sole con la presidente Lucia Lodi e Giovanna Albano; l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Monica Buonanno e la dirigente dell’Area Welfare Natalia D’Esposito; il presidente dell’A.B.B.A.C. Agostino Ingenito; il personale e la dirigenza dell’AORN Santobono-Pausilipon.

La donazione è il frutto del progetto LAMETAMORFOSI ideato dall’Associazione Raggi di Sole impegnata nel sostegno e nell’assistenza alle persone malate di tumore ed ai loro familiari. Al progetto iniziale si sono poi aggiunti, in un crescendo solidale davvero commovente, il Comune di Napoli, la CNA Salerno presieduta da Lucio Ronca, l’Associazione Bed&Breakfast ed affittacamere Campania e Officina Grafica di Battipaglia.

Il progetto LAMETAMORFOSI è stato lanciato per la Festa della Mamma. In quella occasione l’Associazione Raggi di Sole, con una donazione minima, ha offerto un’originale t-shirt disegnata dall’artista Antonio Boffa. Il disegno illustrava simbolicamente l’idea progettuale, ispirata da una frase di Lao Tzu “Quello che il bruco chiama fine del mondo il resto del mondo chiama farfalla” con l’intento di unire due pensieri in un’unica direzione.

Una magnifica illustrazione e un messaggio chiaro che porta in giro, attraverso il corpo delle donne, una grande emozione: grazie a una semplice farfalla, si è raccontata per immagini una storia che è entrata nei cuori, alleviando per un attimo il senso di paura e regalando un sorriso ai bambini in terapia oncologica.

A questo crowdfunding iniziale, che già aveva superato il primo obiettivo di raccolta fissato, si sono generosamente aggiunti altri soggetti istituzionali, imprenditoriali ed associativi presenti all’evento di stamani: il Comune di Napoli che ha donato 40 pacchi alimentari con il Vicesindaco Enrico Panini, l’assessore alle Politiche Sociali Monica Buonanno e la dirigente dell’Area Welfare Natalia D’Esposito; il presidente dell’ A.B.B.A.C. Agostino Ingenito che ha garantito ospitalità a condizioni di grande favore alle famiglie dei malati oncologici; la CNA Salerno, presieduta da Lucio Ronca, i cui artigiani della moda Carmen Lazzarini, Valentina Biancullo e le sorelle Di Lascio, coadiuvate dalla coordinatrice di CNA Salerno Simona Paolillo hanno donato 300 mascherine, l’ Associazione “Raggi di Sole” con la presidente Lucia Lodi e Giovanna Albano, grazie alle tante donazioni e il supporto della CNA, il ricavato verrà utilizzato in collaborazione con l’A.B.B.A.C. per servizi di pernottamento alle famiglie dei bambini in cura.

La donazione è stata ricevuta dal Direttore Medico di Presidio dott. Nicola Silvestri, da dirigenti e personale dell’AORN Santobono-Pausilipon e dalla Direttrice della Fondazione Santobono dott.ssa Flavia Matrisciano.

“Grazie – ha dichiarato la presidente dell’associazione Raggi di Sole, Lucia Lodi – ” al Comune di Napoli, CNA Salerno, l’ABBAC Campania, e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto. Siamo grati alle tante persone che hanno donato, attente

e sensibili alla problematica sottoposta, così come siamo grati al personale sanitario e ai dirigenti del Pausilipon che ogni giorno sono impegnati, con la professionalità ed il cuore, nel dare risposte alle difficoltà”.

“Abbiamo risposto all’appello di produrre le mascherine per i bambini del Pausilipon” ha dichiarato il Presidente della CNA Salerno,Lucio Ronca che ha voluto ringraziare ancora una volta Carmen Lazzarini, Valentina Biancullo e le Sorelle Di Lascio che durante la fase più acuta della pandemia hanno trovato il tempo di dedicarsi al Progetto Metamorfosi.

“Questo risultato – dichiarano Buonanno e Panini – è la dimostrazione di come pubblico e privato quando sono chiamati a dare prova di solidarietà e cuore non si tirano mai indietro. Il supporto alle famiglie in difficoltà e a intere fasce di popolazione a rischio sociale è stata per questa Amministrazione dalle prime battute della pandemia una priorità assoluta. Questa azione rientra tra quelle che in sinergia abbiamo sposato e appoggiato per tutelare tutti i cittadini partenopei nel corso della pandemia da virus Covid 19. Ringraziamo in particolar modo ‘Raggi di Sole Onlus’, la presidente Lucia Lodi e tutti gli altri volontari per questa esemplare testimonianza di solidarietà e vicinanza al prossimo, un esempio da seguire per noi tutti”.

“Siamo felici di aver contribuito a quest’iniziativa di solidarietà, il nostro settore extralberghiero, seppur pesantemente colpito dalle conseguenze dell’emergenza covid, non fa mancare il supporto delle famiglie aderenti, gestori di b&b, affittacamere e case vacanze”, ha dichiarato il presidente Abbac Agostino Ingenito che ha concluso, “ai dirigenti, personale medico e infermieristico e alle famiglie di pazienti dell’importante ospedale Pausilipon va il nostro abbraccio e sostegno”.

Una manifestazione che fa capire quanto sia indispensabile, attraverso progetti di utilità sociale, alimentare la cultura del dono e della solidarietà, dimostrando quanto la rete solidale possa produrre risultati concreti.