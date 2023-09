Solidarietà alle famiglie, tappa della camminata rosa al centro per l’autismo. Appuntamento domenica 17 alle 10 nell’ambito della nona edizione della kermesse.

Il M.I.D., come comunicato durante l’assemblea pubblica tenutasi presso il Centro Sociale ” Pasquale Campanello” di Mercogliano, invita tutti ad essere presenti a questo importante momento di impegno civile e di solidarietà, fortemente voluto dal dottor Carlo Iannace e dall’ Associazione AMOS PARTENIO, AMOS, AMDOS e noi in rosa facente parte di THE POWER OF PINK.

Per l’occasione tutti indosseranno una maglietta, una sciarpa o un foulard azzurro.