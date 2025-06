Un soldato irpino all’ombra di Napoleone: la presentazione del memoriale di Stefano Colucci

L’Archivio di Stato di Avellino ospiterà, nell’ambito della rassegna “I Giovedì della Lettura”, la presentazione del volume Ricordi di un soldato napoleonico. Il memoriale di Stefano Colucci (1784–1841), a firma di Vincenzo Barra, pubblicato dal Terebinto Edizioni, casa editrice impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale irpino. L’evento si terrà mercoledì 19 giugno 2025 alle ore 17.00, presso la sede dell’Archivio in via Giuseppe Verdi 17.

Il volume – Ricordi di un soldato napoleonico. Il memoriale di Stefano Colucci (1784–1841), di Vincenzo Barra, con prefazione di Sigurður Gylfi Magnússon, porta alla luce il manoscritto autobiografico inedito di Stefano Colucci, umile soldato originario di Baiano, che prese parte, suo malgrado, alle grandi campagne militari dell’età napoleonica, dalla Spagna al Tirolo.

Il memoriale, redatto nel 1838, rappresenta una rara testimonianza di “egodocumento” ottocentesco: un’autobiografia spontanea, scritta per i posteri, in cui un uomo del popolo racconta la propria esperienza militare e umana, tra lacerazioni familiari, fede, senso del dovere e introspezione. Vincenzo Barra, già autore di studi sulla microstoria, inserisce con rigore storiografico il racconto di Colucci nel più ampio panorama degli studi autobiografici europei.

«Stefano Colucci ci lascia una memoria viva e profonda, che parla non solo del suo tempo ma anche del nostro bisogno di comprendere l’individuo nella storia», afferma l’editore Ettore Barra. «È la voce di un irpino dimenticato che, attraverso la scrittura, ha trovato il modo di sopravvivere al silenzio degli archivi».

Alla presentazione interverranno Lorenzo Terzi, Direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, e il giornalista Gianluca Amatucci. Sarà presente l’autore, Vincenzo Barra, storico e saggista, che si occupa di microstoria, autobiografia e storia culturale. Ha pubblicato con editori italiani e internazionali. Tra i suoi studi più recenti The Musician and the Senator. The Microhistory of a Friendship (Routledge, 2023).

L’iniziativa si inserisce nella rassegna “I Giovedì della Lettura”, promossa dall’Archivio di Stato di Avellino con il patrocinio della Direzione Generale Archivi e della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, e si propone di valorizzare opere e studi legati al patrimonio documentale locale.