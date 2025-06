Autovettura prende fuoco in zona Valle: l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Avellino, in via Giuseppe Cammarota, zona Valle, alle ore 08:40 circa, su richiesta della Polizia Stradale, per l’incendio di un’autovettura in marcia. Alla guida del veicolo vi era un uomo che, al momento dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, si trovava già all’esterno del mezzo. Le fiamme sono state estinte e l’area messa in sicurezza. Non si segnalano feriti né danni a cose oltre al veicolo interessato.