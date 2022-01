Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 07:30 di oggi, è intervenuta in via Due Principati nel capoluogo per un soccorso a una anziana donna, la quale sola in casa era caduta e non riusciva a rialzarsi.

Una volta saliti al secondo piano dell’edificio, si sono prestate le prime cure alla donna di 97 anni, affidandola alle cure dei sanitari del 118 intervenuti.