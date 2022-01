Auto incendiate e finite fuori strada: notte di lavoro per i caschi rossi irpini

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 02:20 della notte appena trascorsa, è intervenuta sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 69,400 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Pietradefusi, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo, sono state prontamente spente e messa in sicurezza l’area. Il ragazzo alla guida, oltre un comprensibile spavento, non ha subito conseguenze.

Inoltre i Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato anche altri due interventi per altrettanti recuperi di autovetture finite fuori strada. Il primo lo ha fatto la squadra del distaccamento di Lioni lungo la S P 368, che collega Lioni al lago Laceno, mentre il secondo recupero lo ha portato a termine una squadra della sede centrale intorno all’ 01:30 in contrada Pannone ad Altavilla Irpina.

In entrambi i casi gli occupanti se la sono cavata con una buona dose di spavento.