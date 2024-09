Sofia Loren compie 90 anni: celebrazione di un’icona intramontabile

Oggi, 20 settembre 2024, Sofia Loren festeggia un traguardo eccezionale: i suoi 90 anni. Non solo una data importante per lei, ma anche un’occasione per riflettere su una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema. Nata a Roma e cresciuta a Napoli, Sofia ha conquistato il cuore di milioni di persone grazie alla sua bellezza mediterranea, al talento ineguagliabile e al fascino naturale che l’hanno resa un simbolo dell’Italia nel mondo.

Con quasi 90 film alle spalle, Loren ha saputo trasformare ogni personaggio in un’icona, lavorando con registi leggendari come Vittorio De Sica, che le ha regalato il ruolo che l’ha consacrata definitivamente: quello di Cesira in La ciociara, per il quale ha vinto un Oscar nel 1962. Da Hollywood all’Italia, Loren ha collaborato con attori come Marcello Mastroianni, Cary Grant e Marlon Brando, lasciando una traccia indelebile nel cinema internazionale.

Per celebrare il suo 90° compleanno, Roma le rende omaggio con una serata speciale a Cinecittà, mentre l’Academy di Los Angeles ha in programma una retrospettiva dei suoi film per novembre, confermando la sua eterna popolarità anche oltre oceano. Sofia Loren continua a rappresentare il fascino italiano, incarnando la donna mediterranea, forte e sensuale, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la sua aura di diva.

La Loren, che ha vissuto un’unica grande storia d’amore con il produttore Carlo Ponti, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, dedicandosi con amore ai due figli, Carlo Jr. ed Edoardo. Amata e ammirata da pubblico e critica, oggi più che mai, Sofia Loren viene celebrata non solo come attrice, ma come una delle ultime vere dive del cinema, una figura che continua a ispirare e affascinare il mondo​