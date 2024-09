Truffe online: I Carabinieri denunciano cinque persone

Prosegue l’attività di contrasto alle truffe, in particolar modo aquelle commesse tramite siti di vendita on-line, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN). In due distinte operazioni condotte dalle Stazioni Carabinieri di San Salvatore Telesino (BN) e di Cusano Mutri (BN) sono state deferite all’A.G. cinque persone residenti in varie parti d’Italia.

Uguale il modus-operandi: veniva promessa la vendita di oggetti a prezzi particolarmente vantaggiosi mediante l’accredito delle somme pattuite su carte prepagate. Successivamente, approfittando della fiducia riconosciuta dagli acquirenti, i venditori si rendevano irreperibili, senza mai consegnare o spedire l’oggetto acquistato.

L’appello dei Carabinieri è quello di affidarsi a siti internet specializzati, verificare l’identità e l’affidabilità dei venditori anche attraverso ricerche sulla rete, accertare l’attendibilità dei siti web. Inoltre è bene diffidare sempre dall’acquisto di beni e servizi proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi e da soggetti sconosciuti. In caso di dubbi, e per evitare spiacevoli conseguenze, rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina.

Le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.