FSC: la mappa dei progetti per l’Irpinia

L’Onorevole Maurizio Petracca ha annunciato che sono stati assegnati i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per numerosi comuni dell’Irpinia. Grazie a questi finanziamenti, verranno realizzati una serie di progetti di rigenerazione urbana, miglioramento delle infrastrutture sportive ed efficientamento energetico. I fondi sono destinati a supportare lo sviluppo territoriale, contribuendo alla crescita e valorizzazione del territorio irpino, con interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere il patrimonio culturale locale.

“Con la firma dell’accordo tra la Regione Campania e il governo nazionale, si sono finalmente sbloccate le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Si tratta di fondi essenziali per il rilancio del territorio irpino, con una vasta gamma di progetti che spaziano dai trasporti all’ambiente, dalla sanità alla cultura. Sebbene l’attesa per l’accordo sia stata lunga e le risorse finanziarie potevano essere maggiori, l’Irpinia ora ha una nuova opportunità di crescita.

La Regione Campania, attraverso un lavoro di concertazione con enti locali e aziende pubbliche, ha individuato le aree prioritarie di intervento, premiando così la determinazione del Presidente Vincenzo De Luca e degli amministratori locali. Il futuro dell’Irpinia si gioca anche grazie a queste risorse, che mirano a migliorare infrastrutture sportive, servizi sociali, reti idriche ed energetiche, e a rilanciare il turismo e il patrimonio culturale.

Tra i progetti di maggiore impatto troviamo la strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda (68 milioni di euro), il potenziamento della funicolare di Montevergine (26 milioni di euro) e numerosi interventi di rigenerazione di impianti sportivi e efficientamento energetico. Questi investimenti rappresentano una spinta concreta per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Di seguito, un elenco di alcuni dei principali progetti che interesseranno l’Irpinia, con gli importi stanziati:

Strada Lioni-Grottaminarda : 68.359.000 €

: 68.359.000 € Nuovo impianto polivalente a Avellino : 3.200.000 €

: 3.200.000 € Piscina comunale di Caposele : 594.000 €

: 594.000 € Depuratore di Montella : 9.908.000 €

: 9.908.000 € Museo e Archivio Storico Diocesano, Sant’Angelo dei Lombardi : 3.000.000 €

: 3.000.000 € Completamento della variante a Passo Eclano, Mirabella Eclano: 3.000.000 €

L’FSC non è solo una fonte di fondi, ma una vera e propria opportunità per trasformare l’Irpinia, rilanciare l’economia locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini, grazie a investimenti strutturali che spaziano dallo sport alla cultura, dalle infrastrutture al risparmio energetico”.