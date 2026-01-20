Società Civile per il NO al Referendum Giustizia, venerdì la conferenza stampa

Venerdì 23 gennaio, alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato Irpino – Società Civile per il NO, un’iniziativa nata dal basso per “promuovere informazione, consapevolezza e impegno civico in difesa della Costituzione”.

“L’appuntamento rappresenta un momento pubblico di riflessione sui temi della giustizia, della democrazia e dei diritti fondamentali – spiegano gli organizzatori – valori che il Comitato ritiene oggi più che mai da preservare. Al centro dell’incontro, l’invito chiaro e deciso a votare NO al Referendum Giustizia, come scelta di tutela dell’equilibrio costituzionale e delle garanzie democratiche”.

Il Comitato Irpino si presenta come uno spazio aperto di confronto tra cittadini, associazioni e realtà della società civile, con l’obiettivo di favorire una partecipazione informata e responsabile. L’incontro è aperto alla cittadinanza e intende stimolare un dibattito pubblico fondato sui contenuti. Partecipare, informarsi e far sentire la propria voce: è questo l’appello lanciato dal Comitato, che ribadisce il proprio impegno “per una democrazia viva, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti”.