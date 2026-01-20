Truffe, la Regione avvisa: attenti al falso Cup

“Si invitano i cittadini campani a prestare massima attenzione a tentativi di truffe tramite SMS” – è l’avviso da parte della Regione Campania – “In alcuni casi, viene chiesto di contattare con urgenza gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” ad un numero che inizia per 899; in altri, si richiede di contattare il “Centro Unico Primario” ad un numero che inizia con 893, per “importanti comunicazioni che la riguardano”. Non richiamare, Non rispondere, cancella subito il messaggio. Si tratta di numeri a pagamento che non hanno alcun collegamento con il CUP della Regione Campania. Diffida sempre di messaggi sospetti e, se li ricevi, segnala alla polizia postale”.