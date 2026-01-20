Cavallo investito sull’Ofantina, l’incidente a Montella

Momenti di paura a Montella lungo la strada Ofantina, dove un cavallo è stato investito e ucciso da un’automobile mentre si trovava improvvisamente sulla carreggiata, nei pressi di un viadotto. L’impatto non ha lasciato scampo all’animale, morto sul colpo.

Alla guida del veicolo un automobilista che, nonostante lo shock, ha riportato soltanto ferite lievi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure: le condizioni del conducente non destano preoccupazione.

Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il cavallo potrebbe essere fuggito dai terreni agricoli circostanti, finendo sulla strada in un tratto particolarmente pericoloso e poco illuminato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari.