Socialisti e Radicali con Pizza: orgogliosi della politica in campo contro il civismo

AVELLINO- Dopo ventidue anni torna il simbolo dei Socialisti alle amministrative della citta’ capoluogo, l’ultima volta era stato presente alle Comunali del 2004. Nella civica “Stiamo con Nello Pizza” ci sono i due simboli, oltre a quello dei Socialisti anche i Radicali. E i candidati in lista per i due partiti si sono ritrovati oggi nel Comitato Elettorale di Via Tagliamento per la presentazione e per incontrare il segretario regionale del partito “Avanti- Psi” Michele Tarantino e il segretario nazionale dei Radicali Italiani Filippo Blengino. Presente il candidato sindaco del Campo Progressista Nello Pizza. Ad aprire il dibattito per i Socialisti e’ stato Giuseppe Vetrano, che ha ricordato come “la nostra militanza è fatta di passione, sangue e carne questa attenzione al Partito Socialista Avanti Psi e un partito che ha avuto un successo alle ultime Regionali. Siamo presenti per battere il civismo e siamo orgogliosi che questa volta si sia costituita una coalizione politica che si candida a governare Avellino. Il nostro obiettivo, un partito che si riorganizza dopo venti anni di assenza e’ quello di essere presenti con le nostre idee nel Consiglio comunale . Ripopolare questa cittta che lentamente muore e decresce e l obiettivo è puntare al rilancio della città. La città non può pagare per i disagi nazionali e locali. Una compagne che si compone di 14 candidati”. Il segretario regionale di Avanti Psi Michele Tarantino ha voluto mettere in chiaro: “Siamo in campo con Pizza provando a dare un nostro contributo importante. Abbiamo indicato 14 candidati nella lista, ripartiamo dopo 22 anni su Avellino con un atto politico netto. Occorre programmazione e grammatica politica per poter riportare il capoluogo al centro della discussione politica dopo anni in cui è sparita dal dibattito nazionale». Per il segretario nazionale dei Radicali, in citta’ per sostenere “Avellino Europea”, insieme ad Alfonso Maria Gallo e Bruno Gambardella: “In questo momento, Pizza è l’unica alternativa per Avellino per uscire fuori da un pantano che per noi è intollerabile”.