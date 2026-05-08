L’Avellino chiude con una vittoria: battuto il Modena, ora i playoff contro il Catanzaro

L’US Avellino 1912 chiude la regular season con una vittoria pesante e conquista l’accesso ai playoff. I biancoverdi superano il Modena al termine di una gara combattuta e ora si preparano alla sfida di martedì sul campo del Catanzaro.
Per l’ultima gara della stagione regolare, Ballardini sceglie il tridente offensivo con Roberto Insigne e Russo alle spalle del capitano Patierno.
L’Avellino prova subito ad accendersi soprattutto sulla corsia sinistra, dove il 10 si rivela tra i più ispirati. Sono infatti sue le azioni più pericolose nella prima parte del match. I canarini rispondono con un colpo di testa di Gliozzi, ma sono i biancoverdi a mantenere il controllo del gioco.
Ancora Russo sfonda in area e mette al centro un pericoloso tiro-cross che Besaggio non riesce a deviare sul secondo palo. Nel finale di primo tempo arriva l’episodio decisivo: Missori affonda sulla fascia sinistra, mette un pallone teso verso la porta e il portiere Bagheria, nel tentativo di rinviare, devia nella propria rete. L’Avellino va così al riposo avanti 1-0.
Nella ripresa i Lupi sfiorano subito il raddoppio con la girata di Patierno, che però non trova lo specchio della porta. Ballardini inserisce Palumbo e il centrocampista va immediatamente vicino al gol con un colpo di testa che si stampa sulla parte bassa della traversa. Un minuto dopo è Besaggio ad avere l’occasione del 2-0 al termine di un’azione insistita, ma il risultato non cambia.
Dopo il triplice fischio esplode la festa biancoverde: la stagione dell’Avellino continua. Martedì appuntamento a Catanzaro per il primo ostacolo dei playoff.