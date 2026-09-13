Smottamento sulla SP 27 Breccelle: strada chiusa al traffico

Il sindaco di Forino Antonio Olivieri informa la cittadinanza che, a seguito dello smottamento verificatosi nella giornata di ieri lungo la strada provinciale SP 27 Breccelle, nel territorio di Monteforte Irpino, il tratto interessato rimane temporaneamente chiuso al traffico.
Nella mattinata di oggi, domenica 13 settembre, la Provincia di Avellino interverrà per procedere alla rimozione del materiale presente sulla carreggiata e agli interventi necessari per ripristinare la circolazione veicolare. Non si escludere il transito a mezza carreggiata.