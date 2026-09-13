Settembre di grande musica al Cimarosa: festival, masterclass e concerti

Il Conservatorio Statale di Musica «Il Cimarosa» di Avellino, presieduto da Giuliana Franciosa e diretto da Maria Gabriella Della Sala, si appresta a vivere una straordinaria stagione di grande musica, alta formazione e sperimentazione contemporanea con un calendario denso di appuntamenti imperdibili aperti a tutta la cittadinanza.

150° Manuel De Falla – Festival Pianistico

Si apre nel segno della grande tradizione spagnola il ricco cartellone di settembre. A cura del M° Pier Carmine Garzillo, il Conservatorio celebra il 150° anniversario della nascita di Manuel De Falla con due appuntamenti concertistici di altissimo profilo all’Auditorium «Vincenzo Vitale» (ore 19:00, ingresso gratuito):

Giovedì 17 settembre – Romanticismo e impressionismo (1876-1916) : un viaggio musicale che vedrà alternarsi sul palco i giovani talenti e i docenti dell’istituzione con brani di Maresca, Giordano, Bruno, Molinario, Barcellona, Casali, Manfredi, il M° Giuliano Adorno, Guglielmo Calabrese e, in chiusura, il monumentale Noches en los jardines de España affidato al piano 1 del M° Pier Carmine Garzillo e al piano a 4 mani dei Maestri Giuliano Adorno e Laura Cozzolino.

– : un viaggio musicale che vedrà alternarsi sul palco i giovani talenti e i docenti dell’istituzione con brani di Maresca, Giordano, Bruno, Molinario, Barcellona, Casali, Manfredi, il M° Giuliano Adorno, Guglielmo Calabrese e, in chiusura, il monumentale affidato al piano 1 del M° Pier Carmine Garzillo e al piano a 4 mani dei Maestri Giuliano Adorno e Laura Cozzolino. Venerdì 18 settembre – Folklore e modernismo (1913-1946): un secondo imperdibile capitolo dedicato alle celebri pagine sinfoniche e teatrali di De Falla trascritte o eseguite dai migliori allievi e maestri, arricchito dagli omaggi firmati da Poulenc, Berkeley e Malipiero interpretati dal M° Denise Lutgens.

Nel quadro delle celebrazioni, l’Aula 41 «Bruno Mazzotta» ospiterà inoltre la Masterclass di Pianoforte tenuta dal M° Roberto Plano — vincitore del prestigioso Cleveland International Piano Competition e docente al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano — che culminerà nel concerto degli allievi in programma sabato 19 settembre alle ore 13:00 all’Auditorium «Vincenzo Vitale».

Rassegna «Opera Time» – Ein Liederabend mit Frau Klarinette

Spazio alla grande vocalità e alla letteratura liederistica con la rassegna «Opera Time» e l’appuntamento intitolato Ein Liederabend mit Frau Klarinette, un progetto a cura dei Maestri Annarita Lippi, Francesco Landolfi e Carlo Martiniello. Il percorso di approfondimento prevede:

Martedì 22 settembre (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00) – Workshop sui testi in lingua tedesca: fonetica, interpretazione e traduzione , a cura della prof.ssa Maria Gabriella Sementa, presidente dell’Istituto di Cultura Germanica.

(dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00) – , a cura della prof.ssa Maria Gabriella Sementa, presidente dell’Istituto di Cultura Germanica. Sabato 26 settembre (ore 19:00, Auditorium «Vincenzo Vitale») – Concerto a cura delle classi di canto dei Maestri Francesco Landolfi, Marilena Laurenza, Sergio Panajia, Valeria Sepe, Maria Grazia Schiavo, Giuseppe Talamo e Alessandra Volpe, con il pianista accompagnatore Maestro Carlo Martiniello.

Festival di Musica da Camera con Cecilia Ziano

Dal 21 al 23 settembre 2026, l’Aula 41 farà da cornice alla Prima Edizione del Festival di Musica da Camera, inaugurato dalla masterclass d’eccezione della violinista Cecilia Ziano. Il percorso di alta formazione sfocerà in due concerti pubblici a ingresso gratuito presso l’Auditorium (ore 19:00):

23 Settembre – Concerto degli allievi insieme a Cecilia Ziano, con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Boccherini e Mozart.

– Concerto degli allievi insieme a Cecilia Ziano, con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Boccherini e Mozart. 24 Settembre – Concerto degli allievi del Conservatorio con musiche di Mahler, Prokofiev, Respighi e Shostakovich.

Interferenze – VIII Edizione: Suono, Immagine e Nuovi Orizzonti Elettroacustici

A chiudere il mese saranno le tre intense giornate dell’VIII edizione di «Interferenze», i Laboratori di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica a cura di Alba Battista e Gianvincenzo Cresta. Il progetto intreccia ricerca, produzione e sound design ospitando la masterclass del M° Alessandro Cipriani («Suono, musica e immagine: oltrepassare i confini»), aperta a studenti e appassionati nei giorni del 29 e 30 settembre.

Il momento clou è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 19:30 in Auditorium, con il grande Concerto a cura della Scuola di Dottorato e del Dipartimento di Musica Elettronica e Sound Design, che vedrà il Modern Ensemble diretto da Massimo Testa eseguire musiche di Rotaru, Gardella, Saariaho, Musgrave, Cioffi e Corrado.

Contemporaneamente, il foyer dell’Auditorium ospiterà la prima assoluta dell’installazione multimodale «Ecosistemi sonori. Spazi immersivi per il benessere e l’innovazione sociale» (PROGETTO PRIN AFAM 2024, Principal Investigator Prof.ssa Alba Battista), un percorso di ascolto consapevole e interattivo realizzato in rete con i Conservatori di Pescara e Venezia.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.