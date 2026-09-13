Al Liceo Classico “P. Colletta” la Lectio Inauguralis dedicata all’intelligenza artificiale

Sarà dedicata a uno dei temi più attuali e discussi del nostro tempo la Lectio Inauguralis del nuovo anno scolastico del Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino.

Lunedì 14 settembre 2026, dalle ore 11:00 alle 13:00, nell’Auditorium del Liceo, si terrà l’incontro dal titolo “Una intelligenza fantastica. Dialoghi sulla intelligenza artificiale”, con Armando Bisogno, dell’Università degli Studi di Salerno (Unisa).

L’appuntamento vuole offrire agli studenti un’occasione di confronto e di riflessione su una trasformazione tecnologica che sta modificando profondamente il modo di produrre, comunicare e accedere alla conoscenza. Al centro del dialogo non ci sarà soltanto il funzionamento dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto il rapporto tra tecnologia, conoscenza, creatività, responsabilità e valori.

A introdurre il tema sarà una riflessione sulla natura stessa dell’intelligenza artificiale, sulla sua capacità di elaborare e restituire contenuti e sulle conseguenze del suo utilizzo nella vita quotidiana e nei diversi ambiti della società.

«Il punto di partenza del nostro dialogo sarà una riflessione su cosa è l’IA: una macchina che non pensa ma calcola e che ci si presenta come un’enciclopedia che parla e ha già dei valori incorporati. Da lì, entreremo nei prodotti che l’IA sa realizzare — testi, audio, immagini — fino alla domanda che conta davvero: chi risponde di come li usiamo», sottolinea Armando Bisogno, relatore della Lectio Inauguralis.

La Lectio si propone dunque come uno spazio di dialogo aperto, nel quale interrogarsi non soltanto sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma anche sulle responsabilità individuali e collettive che accompagnano il suo impiego. Una prospettiva particolarmente significativa in ambito scolastico, dove la diffusione dell’IA pone nuove domande sul rapporto con lo studio, l’informazione, la creatività e il sapere.

L’iniziativa si svolgerà presso il Liceo Classico “P. Colletta”, in Via Scandone, 2 – Avellino, e vedrà la partecipazione della comunità scolastica.