Scuola, la campanella suona in anticipo ad Avellino. Ecco per chi

Sarebbe dovuto essere oggi il tanto atteso primo giorno di scuola per molti studenti, ma le forti condizioni meteorologiche hanno avuto la meglio. A causa dell’allerta meteo arancione diramata in Campania, le lezioni sono state posticipate a domani, martedì 10 settembre.

Nonostante il calendario ufficiale della regione Campania preveda l’inizio delle lezioni per giovedì 12 settembre, diversi istituti avevano deciso di anticipare il ritorno in aula. Tra questi l’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” e il Liceo Classico “Pietro Colletta”, dove i rispettivi dirigenti scolastici, Maria Teresa Cipriano e Lucia Ranieri, avevano pianificato di far cominciare le lezioni già da oggi.

Domani, quindi, gli studenti di questi due istituti, così come quelli del Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, del Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, del Liceo “Imbriani”, dell’ITIS “Guido Dorso”, dell’Istituto Agrario “De Sanctis”, dell’Istituto Tecnico per Geometri “D’Agostino” e dell’IPIA “Amatucci”, torneranno tra i banchi di scuola.

Anche per alcuni istituti comprensivi della città, come il “Colombo-Solimena” e il “Regina Margherita-Da Vinci”, era prevista la ripresa delle lezioni con anticipo, ma l’allerta meteo ha spinto le direzioni scolastiche a rivedere i piani.