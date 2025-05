Sit-in delle associazioni animaliste davanti alla Prefettura: presente anche Ciampi

“Stamattina ho partecipato al sit-in organizzato dalle associazioni animaliste davanti alla Prefettura di Avellino. All’incontro avuto in Prefettura ho riportato le preoccupazioni di tutto il settore animalista per la creazione del principale Presidio Sanitario Veterinario della provincia in località Camporeale di Ariano Irpino (a 30 km da Foggia). Tale scelta appare del tutto priva di buon senso essendo assolutamente decentrata rispetto al Capoluogo e al resto della provincia comportando inoltre il depotenziamento o addirittura la soppressione dell’attuale Presidio di Monteforte Irpino. Costringere i cittadini a percorrere un centinaio di chilometri per una sterilizzazione o una microchippatura appare veramente incomprensibile. Ovviamente, non si contesta la decisione della Giunta regionale di investire nel settore veterinario, si contesta la scelta logistica. Da Consigliere Regionale e componente della Commissione Sanità porterò la questione nelle sedi competenti affinché si proceda ad un suo riesame”.

Lo scrivi su Facebook il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.