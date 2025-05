FOTO/ Ecco i nuovi Cavalieri irpini all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Si è svolta questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per particolari meriti civili e professionali.

Alla presenza delle autorità civili e militari, nonché dei familiari degli insigniti, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha consegnato le distinzioni onorifiche, esprimendo vivo apprezzamento per i percorsi di vita, l’impegno lavorativo e il senso civico dei cittadini insigniti.

La cerimonia ha rappresentato un momento di forte significato istituzionale e umano, volto a valorizzare l’esempio positivo di chi, con dedizione e discrezione, contribuisce ogni giorno al bene collettivo e al rafforzamento del tessuto sociale.

Di seguito l’elenco degli insigniti:

COMUNE DI AVELINO

1.⁠ ⁠Cavaliere Florinda Bevilacqua – Viceprefetto

Attualmente Capo di Gabinetto della Prefettura di Caserta, ha maturato una solida esperienza nell’Amministrazione dell’Interno, ricoprendo incarichi di rilievo in diverse Prefetture, tra cui Venezia, Isernia, Salerno e Benevento, ove si è brillantemente distinta per competenza, rigore e visione strategica, in particolare nei settori dell’ordine e la sicurezza pubblica, della protezione civile e degli enti locali.

Ha svolto altresì molteplici e delicati incarichi commissariali e collaborato a numerose pubblicazioni su tematiche istituzionali.

2.⁠ ⁠Cavaliere Carolina Picardo – Ministero dell’Interno

In servizio presso la Prefettura di Avellino fino al 2024, si è distinta per la sua professionalità nell’ambito delle relative attività antimafia. Nel corso della propria carriera quarantennale, ha ricoperto ruoli strategici in molteplici settori, divenendo punto di riferimento per colleghi e istituzioni, unendo competenza, riservatezza e profondo impegno umano e sociale.

3.⁠ ⁠Cavaliere Francesco Casalino – Ministero dell’Economia e delle Finanze

Collaboratore amministrativo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, vanta un’esperienza quasi trentennale nell’ambito del MEF.

Impegnato in attività di revisione contabile e supporto al PNRR, svolge anche un prezioso ruolo sindacale, come Segretario Provinciale CONFSAL-UNSA

per Avellino, mostrando profonda competenza e affidabilità che ne fanno un punto di riferimento in materia per l’intero settore pubblico

4.⁠ ⁠Cavaliere Giovanni Spiezia – Esercito Italiano

Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano in forza al 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”, ha coordinato con efficacia le attività del contingente “Terra dei Fuochi”, distinguendosi per spirito di servizio, flessibilità e capacità organizzativa. Ha operato con impegno anche in contesti critici, come il campo Rom di Giugliano, interessato da un focolaio di Covid-19 e conseguentemente dichiarato “zona rossa” dalle autorità sanitarie, con fermezza e umanità rare.

5.⁠ ⁠Cavaliere Giuditta Lippo – Vigili del Fuoco

Ha prestato servizio per anni, con dedizione, presso il Comando dei Vigili del Fuoco, ricoprendo incarichi di responsabilità nell’Ufficio Prevenzione Incendi e nella Segreteria del Comandante. Stimata per la sua riservatezza e precisione, ha ricevuto numerosi elogi ufficiali, una medaglia di benemerenza per l’impegno post-sisma del 1980 e la Croce di anzianità di servizio.

COMUNE DI AVELLA

6.⁠ ⁠Cavaliere Antonio Larizza – Avvocato

Professionista stimato nel campo giuridico, ove ha maturato una solida esperienza in ambito civile, amministrativo, societario e penale, è, altresì, ideatore e sostenitore di numerosi progetti a carattere sociale e culturale, rappresentando un esempio concreto di dedizione al bene comune e di partecipazione attiva alla vita pubblica.

COMUNE DI CANDIDA

7.⁠ ⁠Cavaliere Salvatore Pagliarulo – autista

Tecnico manutentore stradale e autista presso una nota ditta locale, si è sempre distinto per l’esemplare dedizione al lavoro, il profondo senso civico e l’attenzione alla sicurezza, assumendo anche il ruolo di tutor per i giovani operai. Attivo nel volontariato, si spende in attività d’aiuto con grande spirito filantropico, dimostrando doti di particolare umanità anche nell’ambito dell’associazionismo

COMUNE DI GUARDIA DEI LOMBARDI

8.⁠ ⁠Cavaliere Emanuela Sica – Avvocata e attivista sociale

Distintasi sia nella professione forense che nell’impegno sociale, è consulente legale per numerosi enti pubblici della provincia. Parallelamente, svolge un’intensa attività nel campo della tutela delle fasce deboli, ricoprendo ruoli di rilievo nello Sportello Legale Irpinia e nell’Area Violenza di Genere del Corpo Internazionale di Soccorso, e offrendo assistenza legale gratuita a donne vittime di violenza, per i in virtù dei quali rappresenta un esempio luminoso di giustizia e solidarietà.

COMUNE DI MANOCALZATI

9.⁠ ⁠Cavaliere Flaminio Brogna – Polizia di Stato

Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, ha trascorso oltre quarant’anni al servizio della comunità. Ha operato con determinazione nella Squadra Mobile di Avellino, distinguendosi nella lotta alla criminalità organizzata. Riconoscimenti e decorazioni coronano una carriera esemplare, guidata da coraggio, senso del dovere e professionalità.

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

10.⁠ ⁠Cavaliere Patrizia Ruggiero – Ministero dell’Interno

In servizio presso la Prefettura di Avellino, con spirito di servizio, competenza e dedizione è stata in prima linea durante le emergenze migratorie e umanitarie, offrendo un apporto determinante nella gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini. Al suo impegno istituzionale si affianca una costante attività sociale, in favore degli anziani e dei minori, nonché una forte passione per lo sport, trasmessa ai più giovani dopo una brillante carriera sportiva personale

COMUNE DI VALLESACCARDA

11. Cavaliere Andrea Casadei – Arma dei Carabinieri

Comandante della Stazione di Lacedonia, ha partecipato a missioni internazionali e si è distinto particolarmente in delicate indagini sul territorio. Decorato con medaglie e riconoscimenti ufficiali, ha operato sempre con fermezza, spirito di sacrificio e grande umanità.