L’Avvocato Antonio Larizza nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

In una solenne cerimonia svoltasi questa mattina presso la Prefettura di Avellino, l’avvocato Antonio Larizza è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Alla presenza del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, del Presidente del Tribunale di Avellino, Francesca Spena, e del Sindaco del Comune di Avella, Vincenzo Biancardi, è stata conferita all’avvocato Larizza una delle più alte onorificenze dello Stato italiano, riconoscendone il valore umano, professionale e sociale.

Professionista di rango e brillante, in prima linea nell’arte e nel sociale, l’avvocato Antonio Larizza è anche presidente dell’associazione Artis Suavitas, da anni impegnata nella promozione culturale e sociale. La nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rappresenta un prestigioso riconoscimento per chi, come lui, ha saputo coniugare impegno professionale e servizio alla collettività.

L’avvocato Larizza è da tempo considerato un punto di riferimento nel panorama locale, ideatore e promotore di numerosi progetti a carattere culturale e sociale, esempio concreto di dedizione al bene comune e di partecipazione attiva alla vita pubblica.

Durante la cerimonia, le autorità presenti hanno espresso vivo apprezzamento per il suo operato, sottolineando il valore del suo contributo alla crescita civile e culturale del territorio.