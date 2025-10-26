Sisma, la Prefettura ha attivato un centro di accoglienza a San Tommaso

AVELLINO- “Con riferimento al Comune di Avellino, per chi non intendesse rientrare nella propria abitazione durante la notte, e’ stato attivato un luogo di accoglienza previsto dal Piano di protezione civile presso la Scuola di San Tommaso in piazza don Luigi sturzo. Seguiranno aggiornamenti su eventuali altri luoghi di accoglienza in Città”. Quello che comunica la Prefettura di Avellino, dove, dopo che

alle ore 21:49 locali di questa sera si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro a circa 1 chilometro a sud-ovest di Montefredane e a una profondità di 14,1 chilometri e’ stato convocato ad horas il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.), già attivo presso la Prefettura di Avellino, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso, e’ in costante contatto con il Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero dell’Interno. Sono in corso verifiche da parte dei tecnici e dei Comuni per accertare eventuali danni a persone o cose. Al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.In via precauzionale, i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) sono stati attivati su tutto il territorio provinciale per assicurare un monitoraggio costante e fornire il necessario supporto alla popolazione.

AGGIORNAMENTO

Ad Avellino, oltre al luogo di accoglienza presso la scuola di San Tommaso, é stato attivato per chi non volesse rientrare nelle proprie abitazioni anche il punto di accoglienza presso la scuola Oscar D’agostino, in via Nobile.Entrambi i luoghi di accoglienza sono stati allestiti con la collaborazione della protezione civile regionale