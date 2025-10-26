Anche a Montefredane attivate due strutture per chi non vorrà rientrare a casa

MONTEFREDANE- Nel comune epicentro della scossa che si e’ registrata in serata, quella di magnitudo 4.0 registrata alle ore 21:49, , con epicentro a circa 1 chilometro a sud-ovest di Montefredane e a una profondità di 14,1 chilometri, si stanno allestendo luoghi di accoglienza presso il l Centro di Comunità Parrocchiale di Arcella e il Centro di Comunità di Montefredane. A darne notizia il sindaco Ciro Aquino. ” I due centri attivati per accogliere quanti non intendano rientrare nelle proprie abitazioni.Entrambe le strutture sono state predisposte con la collaborazione della Protezione Civile Regionale e della Misericordia di Altavilla Irpina”