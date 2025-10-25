Scuole chiuse ad Avellino lunedì, Pagliuca: anche in tutta la provincia questo orientamento

AVELLINO- Scuole chiuse in citta’ e in vari comuni della provincia nella giornata di lunedi’. Lo ha annunciato il dirigente scolastico provinciale Fiorella Pagliuca. “Sto partecipando ad una riunione convocata ad horas del CCS della Prefettura di Avellino di cui sono componente e del gruppo delle emergenze della protezione civile” ha scritto la dirigente Pagliuca: “Anticipo che le scuole della città di Avellino per disposizione del Commissario prefettizio resteranno chiuse nella giornata di lunedì.I sindaci della Provincia si stanno complessivamente allineando e questo sembra essere l’orientamento generale in tutta l’Irpinia.Vi aggiornerò in caso di nuovi aggiornamenti”.