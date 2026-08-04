Sisma ai Campi Flegrei, la Lega plaude al Ministro Piantedosi: “Piena solidarietà alle comunità colpite”

Maria Sabina Galasso, Segretaria Provinciale della Lega, esprime piena condivisione delle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sullo sciame sismico che ha interessato i Campi Flegrei. «Condivido le parole del Ministro Piantedosi, che ha ribadito la vicinanza del Governo alle comunità colpite e il costante impegno nel seguire l’evolversi della situazione. In momenti come questi è essenziale il sostegno ai cittadini. Ringrazio il Prefetto di Napoli per il lavoro di coordinamento, i Vigili del Fuoco per la professionalità e la dedizione nelle operazioni di soccorso e le Forze di polizia per l’attività di vigilanza e tutela del territorio e delle abitazioni evacuate.

Ai cittadini dei Campi Flegrei va la nostra piena solidarietà. La Lega continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a garantire assistenza, sicurezza e un rapido ritorno alla normalità, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione istituzionale è possibile affrontare efficacemente questa emergenza».