“Peggiore estate degli ultimi dieci anni, Avellino città spettrale”. Festa e Nargi all’attacco di Cipriano

Dopo il forfait per motivi di salute di Fedez, con l’evento del 16 agosto a forte rischio, gli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi, oggi consiglieri comunali di opposizione, vanno all’attacco dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano.

Festa, in particolare, non usa mezzi termini: “La gente conosce le cose, non è così sciocca come qualche assessore possa credere. Dire ‘non faremo spese per non indebitare il comune’ è una sciocchezza, è un’idiozia amministrativa”, tuona l’ex sindaco, ricordando che la spesa si può effettuare solo in presenza di fondi e non si può contrarre un debito fuori bilancio. Il giudizio sulla stagione estiva è senza appello: “Si assumesse questa amministrazione la responsabilità di quella che si prospetta come la peggiore stagione estiva degli ultimi 10 anni, al netto degli anni commissariali”. Per Festa, Avellino è diventata una “città spettrale”. “Vedo una grande crisi in città e un’amministrazione in difficoltà oggettiva”, aggiunge, per poi concludere: “Tutto questo successo che Cipriano ha paventato non lo vedo”.

Sulla stessa linea, l’intervento di Laura Nargi, che definisce la situazione “deludente, un’estate per pochi”. “Purtroppo senza luminarie, senza un’organizzazione puntuale”, osserva l’ex fascia tricolore, facendo eco alle lamentele dei commercianti. Il confronto con il passato è inevitabile: “Io vorrei ricordare che noi due anni fa siamo arrivati il 29 luglio, in pochi giorni abbiamo organizzato il concerto con Sal Da Vinci, droni, tanti spettacoli per i bimbi e la città era molto animata, oltre alle installazioni varie”. Un paragone che serve a lanciare un monito diretto all’assessore Cipriano: “Non si deve nascondere dietro un dito. Purtroppo hanno fallito”. Nargi chiude con un auspicio: “In ogni caso le somme le tireremo alla fine. Siamo ancora speranzosi, il mio augurio è che si riprenda quest’estate”.