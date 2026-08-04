I “Mercoledì al Centro Storico”: il 5 agosto la terza serata. Il programma

Prosegue il cartellone degli eventi estivi nel cuore della città. Mercoledì 5 agosto, a partire dalle ore 21, il centro storico di Avellino ospiterà il terzo appuntamento de “I Mercoledì al Centro Storico”, con un programma diffuso che coinvolgerà piazze, vicoli e luoghi simbolo attraverso musica, spettacoli e animazione.
Tra gli appuntamenti in programma c’è “Serenata al Contrario“, che prenderà vita dal balcone del B&B La Torre con le esibizioni di Caramix e Disco Forno. Nel corso della serata sarà inoltre distribuito un paniere di regali offerto da Ceres (powered by Vertice Tech).
Le strade del centro saranno attraversate dalla “Festa nelle Strade“, con la musica popolare itinerante dell’Associazione MABI, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso coinvolgente tra i vicoli della città.
In Piazza Amendola, nello spazio antistante l’Antica Dogana, torna il “Dogana Club”, dove La Galera de Rua Napoli porterà in scena la prima roda de samba di piazza organizzata nel capoluogo irpino, impreziosita dalle proiezioni curate da Aeffe Tech.
Non mancheranno gli spettacoli di animazione con “Mister Punch”, protagonista degli appuntamenti dedicati agli artisti di strada, mentre in via delle Oblate il “Pasquale Innarella Trio” accompagnerà la serata con un’esibizione tra vini e vinili.
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, punta a valorizzare il centro storico di Avellino attraverso un percorso diffuso fatto di musica, cultura, arte e intrattenimento, trasformando il cuore antico della città in uno spazio di incontro e partecipazione.