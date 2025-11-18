Cantone rinuncia, Airoma verso la guida della Procura di Napoli Nord

La scelta del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, di rinunciare alla corsa per la guida della Procura di Napoli nord spiana la strada alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma alla guida dell’ufficio giudiziario dove lo stesso Airoma ha esercitato per anni la funzione di Procuratore Aggiunto fino al 2021. Il magistrato alla guida della Procura di Avellino resta l’unico candidato in corsa per la successione di Maria Antonietta Troncone alla guida della Procura di Napoli Nord. La svolta è arrivata oggi, quando un’Ansa ha annunciato la scelta di Raffaele Cantone. Nei prossimi giorni la V Commissione del Csm, che era chiamata a decidere sull’indicazione al Plenum potrebbe accelerare sulla nomina del magistrato. Proprio per Cantone resta in piedi la domanda per l’incarico di procuratore capo di Salerno, che sarà esaminata all’inizio del prossimo anno, ma intanto ha scelto di restare a Perugia.

Aerre