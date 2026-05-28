Sinistra Italiana, Montefusco: “Con Pizza si chiude la stagione delle macerie”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Roberto Montefusco, Segretario provinciale della Sinistra Italiana Avellino:

La vittoria di Nello Pizza e del campo progressista è innanzitutto un fatto importante per la città di Avellino. Si esce finalmente dalla stagione di Governo Festa-Nargi che alla nostra comunità ha consegnato solo macerie. Il giudizio sui protagonisti di quegli anni appare chiaro, come chiara è la bocciatura e la spinta al cambiamento espressa dal voto.

Avellino Città Pubblica ed Alleanza Verdi Sinistra hanno offerto un contributo determinante, in termini di proposta politica, di qualità delle candidature messe in campo, di temi che dovranno essere fondativi per la nuova agenda di Governo: dal diritto all’ abitare, alla tutela degli spazi pubblici, al consumo di suolo zero, alla rivendicazione dell’ etica pubblica come bussola per chi amministra. Il risultato del 7,4% e l’ elezione di tre Consiglieri comunali, Antonio Bellizzi, Francesco Iandolo e Amalio Santoro, sono il coronamento di uno straordinario lavoro.

Si apre ora un tempo nuovo per Avellino, che avrà bisogno di un processo di partecipazione attiva delle donne e degli uomini che hanno concorso alla vittoria del campo progressista e a scrivere una pagina nuova nella storia della città.