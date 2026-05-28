Grottaminarda celebra il 2 giugno: cerimonia tra memoria e partecipazione civica

Grottaminarda si prepara a celebrare la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia commemorativa in programma martedì 2 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della locale Sezione ANCR, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, si articolerà in momenti religiosi e civili dedicati al ricordo dei Caduti e ai valori fondanti della Repubblica.

Il programma della giornata prevede alle ore 10:00 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa del Rosario, successivamente, i partecipanti si sposteranno in corteo verso il Monumento ai Caduti in piazza Vittoria, dove si terrà il momento istituzionale e commemorativo con l’Alzabandiera e la deposizione della Corona d’Alloro sul Monumento, Prevista la partecipazione delle Forze dell’Ordine e del Soccorso Pubblico in uniforme.

Un’occasione importante per rinnovare il senso di appartenenza alla comunità nazionale, rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della Repubblica Italiana.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, associazioni e rappresentanze del territorio a partecipare.