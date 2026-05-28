Psicologia di base, trend in crescita per il servizio dell’Asl Avellino

La Psicologia di Base dell’Asl Avellino si conferma un servizio strategico ed essenziale per il benessere psicologico di centinaia di cittadini, con una copertura attiva in tutti i 6

Distretti sanitari della provincia: erogate 2.239 prestazioni a favore di 687 persone solo nel primo trimestre 2026.

I risultati dell’esperienza maturata dal servizio offerto dall’Asl Avellino sono stati presentati

questa mattina presso l’Auditorium della Regione Campania in occasione del 1º Corso

di Formazione sui Servizi della Psicologia di Base che ha rappresentato un importante

momento di confronto dedicato ai percorsi di cura, ascolto e prossimità rivolti alle persone.

I dati dell’Azienda rappresentano una risposta concreta ai bisogni psicologici della

popolazione con una forte attenzione alla prevenzione e all’integrazione socio-

sanitaria. La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella tra i 31 e i 60 anni, mentre tra le problematiche più frequentemente rilevate emergono sintomatologie ansioso-

depressive e difficoltà legate all’adattamento e agli eventi stressanti.

Il benessere psicologico è parte integrante della salute della persona, con questo servizio

l’Asl Avellino continua a investire in servizi accessibili e più vicini ai cittadini, con la

presenza do 12 psicologi distribuiti nei Distretti sanitari, confermando l’importanza di offrire

un presidio di prossimità e ascolto per tutti nell’intera provincia.