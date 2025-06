Sinistra Italiana Avellino: la stagione Nargi-Festa è finita, si torni al voto

“Il voto contrario del Consiglio Comunale di Avellino al rendiconto di bilancio 2024 ha certificato la fine della maggioranza Nargi-Festa con la quale la sindaca si era affermata nelle scorse elezioni amministrative. Questo epilogo giunge dopo un anno in cui si sono succedute tre Giunte, in cui la vita politica-amministrativa della città è stata pesantemente segnata da una parte dalla inadeguatezza di chi avrebbe dovuto amministrare Avellino, dall’altra dalla violenza istituzionale delle sortite dell’ex sindaco.

È bene chiarire che Gianluca Festa e Laura Nargi sono espressione della medesima stagione politica, quella dell’utilizzo disinvolto della leva della spesa pubblica che ha generato circa 27 milioni di disavanzo, quella di pesanti opacità etiche, quella che ha inquinato anche la recente campagna elettorale.

Quella stagione non può che chiudersi sotto il peso delle proprie contraddizioni e responsabilità.

L’appello della sindaca di Avellino ai Partiti, ai Consiglieri comunali, ad una genericamente definita “politica irpina” risulta dunque irricevibile.

Sia perché è impossibile separare le sue responsabilità rispetto al lungo ciclo politico che abbiamo alla spalle, sia perchè rappresenterebbe un tradimento profondo del mandato che i cittadini hanno consegnato alle forze di opposizione. Peraltro la sindaca lo compie senza nemmeno aver prodotto il gesto delle dimissioni, invitando le opposizioni ad “aggiungersi” in una Giunta che contiene fortemente i segni di continuità con la stagione festiana.

Fa riflettere che in questi giorni settori della destra irpina si affrettino ad andare in soccorso della sindaca e a evocare lo spettro del Commissariamento e della conseguente perdita di risorse per la città, circostanza evidentemente infondata e non corrispondente alla realtà.

Il campo progressista avellinese, che alle scorse elezioni amministrative ha trovato ragioni di unità, ha il dovere di rispondere in modo univoco e netto ribadendo la propria collocazione all’ opposizione e la propria indisponibilità ad altra soluzione che non vada nella direzione dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Le parole, in politica, dovrebbero secondo noi avere ancora un valore, ed il “senso di responsabilità” che qualcuno continua evocare in questi giorni altro non sarebbe che la vecchia, logora pratica del consociativismo e del trasformismo, che non verrebbe compresa da una città che si attende in questi giorni gesti e comportamenti lineari, trasparenti, rispettosi del mandato elettorale che ciascuno ha ricevuto”.