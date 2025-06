“La responsabilità di non scendere a patti”: assemblea pubblica al Circolo della Stampa

“La responsabilità di non scendere a patti”: è questo il titolo dell’assemblea pubblica promossa dalla coalizione Per Avellino, in programma domenica 30 giugno alle ore 17.30 presso il Circolo della Stampa.

L’incontro si propone come un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza, in un contesto politico e sociale sempre più complesso, dove la coerenza e la trasparenza dell’azione pubblica diventano elementi centrali. La coalizione “Per Avellino” richiama così l’attenzione su scelte politiche e amministrative.