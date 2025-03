Il Sindaco Pescatore, al Multisala di Lioni il convegno sulla legalità del Rotary Club S. Angelo dei Lombardi

Il Rotary Club S. Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, presieduto dall’Avv. Rosario Maglio – in collaborazione con il Rotary Club Marigliano Adrianea, presidente Dott. Vincenzo Caprio, e con il Rotary Club Taurasi, Presidente Avv. Francesco Costanza – con il patrocinio della Commissione Etica e Legalità – Distretto Rotary 2101, presieduta dalla Dott.sa Raffaelina Divano e dal Governatore Distrettuale Dott. Antonio Brando, ha organizzato per il 19 marzo 2025, alle ore 10:00, presso il Multisala Cinema Nuovo di Lioni, in occasione della giornata della legalità, l’evento per ricordare, insieme ai giovani e ai Sindaci del territorio, la figura di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore di Pollica, ucciso in un agguato di matrice camorristica perché determinato a denunciare il traffico di droga che nel 2010 stava prendendo piede nel Comune in cui era primo cittadino.

Parteciperà all’evento il Dott. Massimo Vassallo, fratello di Angelo.

Il tema del dibattito sarà “Il Sindaco pescatore: un esempio per le giovani generazioni. Legalità, territorio e ambiente nel futuro che vogliamo”.

All’evento parteciperanno gli alunni dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni, dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele, nonché dell’IISS “Vanvitelli” di Lioni, grazie alla collaborazione dei rispettivi Dirigenti Scolastici, prof. Gerardo Cipriano e prof. Rocco Gervasio.

Il Sindaco del Comune di Lioni Yuri Gioino, che sarà fra i relatori, ha partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento, coinvolgendo i Sindaci e gli Amministratori del territorio, in particolare Lorenzo Melillo, di Caposele.

Il Convegno, che sarà introdotto, come avviene di consueto negli eventi rotariani, dal Prefetto del Club, Dott.ssa Adele Nigro, prevederà – tra gli altri – l’interventp di Mon. Tarcisio Gambalonga, Vicario Generale Arcidiocesi S.Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia e di Rosanna Repole, Presidente Città dell’Alta Irpinia e Sindaca di S.Angelo. Modererà Giuseppe D’Amico, giornalista e past president Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano.

Gli studenti presenteranno nel corso dell’evento le attività svolte con i loro docenti sul tema della legalità.

Questa la dichiarazione del presidente del Club S. Angelo dei L. Hirpinia Goleto, Avv. Rosario Maglio: “Avremo nostro gradito ospite il Dott. Massimo Vassallo, fratello di Angelo, il “Sindaco Pescatore”, per parlare di legalità alle giovani generazioni, in sinergia con i Sindaci del territorio, che spesso si trovano in prima linea a dover difendere il rispetto della legge nelle comunità che amministrano, specialmente quando – come purtroppo avviene sempre più spesso – lo Stato centrale non dispone di mezzi e di risorse idonee. La legalità si pone come una forma di protezione della libertà, per garantire l’ordine pubblico, stabilendo limiti e regole che devono essere rispettati, per assicurare una convivenza pacifica e armoniosa. Come affermava Aristotele, “la legge è l’espressione della ragione e della giustizia”; pertanto, la legalità non è solo un sistema di regole formali, ma il fondamento di una società equa e giusta. L’importanza della legalità, nella sua accezione più ampia, è stata riconosciuta da numerosi pensatori, ed è un principio che va trasmesso alle giovani generazioni, anche attraverso l’esempio di Persone che – come il Sindaco Angelo Vassallo – ne hanno fatto un valore assoluto, anteponendolo persino alla loro vita. Ringrazio per la collaborazione tutti i rappresentanti degli Enti e delle Scuole che prenderanno parte al convegno, nonché l’Avv. Raffaele Capasso, socio del nostro Club e Formatore Distrettuale, che ha fortemente voluto l’evento ed ha creato le condizioni per realizzarlo, coinvolgendo il Club di Marigliano Adrianea, con il suo Presidente Vicenzo Caprio”.