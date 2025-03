Andrea, centauro di Montella, muore a Milano in un incidente stradale

Si chiamava Andrea Di Giacomo, 34 anni, il giovane irpino che ha perso la vita in un incidente stradale a Milano. Trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, è morto a causa delle gravi ferite riportate.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, quando Andrea, alla guida della sua moto, è finito contro un bus navetta. Il conducente del Flibco, all’altezza di via Padova, avrebbe svoltato a sinistra senza accorgersi della dueruote: l’impatto è stato inevitabile. Allertati immediatamente i soccorsi dallo stesso conducente del mezzo pubblico, all’arrivo dei sanitari il 34enne era già privo di sensi. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia locale.

Il giovane si era trasferito da poco a Milano per ragioni lavorative.