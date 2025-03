Grottaminarda, Rotondi: “convegno con Piantedosi il 21 marzo”

La Fondazione “Fiorentino Sullo”, insieme ad “Autostrade per l’Italia” e “Renexia”, organizzano per venerdì 21 marzo, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottaminarda, un convegno sul tema “L’autostrada dello sviluppo ha sessanta anni: dall’intuizione di Sullo ai nuovi progetti per la crescita delle zone interne”.

Interverranno:

Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda

Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino

Mauro Piccolo, Consigliere comunale di Grottaminarda

Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania

Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia

Matteo Piantedosi, Ministro degli Interni