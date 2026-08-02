Simona Molinari e la magia di Piazza Amendola: Avellino, il programma del 3 agosto

Piazza Amendola, le stelle e la magia di Simona Molinari. Lunedì 3 agosto, dalle 21, l’artista torna ad Avellino e questa volta si esibirà dinanzi l’Antica Dogana per la seconda serata dedicata ai concerti nel centro storico. Cantautrice Pop Jazz con 7 album all’attivo, collabora con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi.

Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara al festival di Sanremo, con i suoi brani “Egocentrica” e “La Felicità” e altre due volte come ospite. Nel 2019, ha debutta come attrice nel film “C’è Tempo” di Walter Veltroni, firmando alcuni brani della colonna sonora. Nel 2022 Simona Molinari è stata insignita della Targa Tenco come Miglior Interprete per l’album “Petali”, tornando sulla scena nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica.

A novembre 2023 ha pubblicato il suo album dal titolo “Hasta Siempre Mercedes”, con cui ha voluto rendere omaggio a una delle artiste più influenti e simboliche di tutta l’America Latina, Mercedes Sosa.

Nel capoluogo irpino arriva con il tour “Kairos”, un viaggio che Simona fa prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, della passione, degli inganni, del disincanto, dell’amore, e dell’impegno.

Tra i brani troviamo “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” (sola me ne vò per la città), tratti dalla sua discografia, ma anche “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori, “Caruso” di Lucio Dalla.

La nuova versione del concerto è arricchita anche da alcuni brani inclusi nel suo ultimo disco, uscito per la BMG, “Hasta Siempre Mercedes” e possiamo ascoltare la sua versione di “Gracias a la vida”, “Cancion de la simples cosas” (nella versione del disco con la presenza di Paolo Fresu), e “Nu fil e voce”, un brano inedito scritto per Simona da Bungaro.

Invece nella cornice della Chiesa del Carmine prende il via la seconda giornata, dalle ore 19:00 alle 20:30, della rassegna “Trame: Dialoghi tra Arte, Poesia e Città”. La serata vedrà protagonista l’intensa atmosfera di “Sinfonie di Versi”, un reading poetico arricchito da performance musicali dal vivo a cura dell’Associazione di promozione sociale “Il Bucaneve”. Tra le volte della chiesa risuoneranno i versi selezionati e moderati da Floriana Guerriero, alternati agli intermezzi musicali al pianoforte su composizioni di Chopin eseguiti dal maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo e brani con la voce di Sonia De Francesco. A completare l’intreccio sonoro saranno Noè Caiffa e Cinzia Forino (chitarra e voce), che proporranno toccanti interpretazioni di brani simbolo come “Terra mia” di Pino Daniele e “Futura” di Lucio Dalla.