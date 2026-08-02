Viabilità, la Lega plaude al Governo: “489 mila euro in Irpinia per la sicurezza dei piccoli Comuni”

“Lo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali per i Piccoli Comuni rappresenta una nuova e concreta risposta del Governo Meloni ai territori e alle aree interne. Grazie al lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini arrivano in Irpinia 489 mila euro destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza della viabilità comunale”. Lo dichiara il presidente provinciale della Lega Avellino, Ciro Aquino. “I finanziamenti riguardano i Comuni di San Michele di Serino e Prata di Principato Ultra, che ottengono 150 mila euro ciascuno, Moschiano, anch’esso finanziato con 150 mila euro, e Chianche, destinatario di un contributo pari a 39 mila euro. Si tratta di risorse che consentiranno di migliorare la sicurezza delle nostre strade e la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

“Ancora una volta – aggiunge Aquino – il Ministero guidato da Matteo Salvini dimostra con i fatti una particolare attenzione verso i piccoli Comuni. Investire sulla viabilità significa garantire maggiore sicurezza, sostenere le comunità locali e contrastare l’isolamento delle aree interne. La Lega continuerà a lavorare affinché l’Irpinia possa beneficiare di tutte le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal Governo nazionale”, conclude Aquino.